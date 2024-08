Ufficiale Brest, rinforzo sulle fasce d'attacco: dal Brighton arriva Sima in prestito

Rinforzo in attacco per il Brest, direttamente dalla Premier League. Il club francese ha annunciato l'acquisto di Abdallah Sima in prestito dal Brighton con il seguente comunicato ufficiale: "Abdallah Sima si trasferisce allo Stade Brestois sotto forma di prestito dal Brighton, squadra di Premier League. Formatosi a Medina, in Senegal, il 23enne esterno sinistro si è davvero rivelato con i colori dello Slavia Praga durante la stagione 2020-21. Durante questo esercizio, il nativo di Dakar ha segnato ben 16 gol in 39 partite in tutte le competizioni, ottenendo la doppietta di coppa-campionato nella Repubblica Ceca.

Prestazioni che hanno attirato l'attenzione del Brighton, residente in Premier League, dove è arrivato nell'estate del 2021. Dopo essere stato ceduto in prestito dai Seagulls allo Stoke City e poi all'Angers nella stagione 2022-23, Abdallah è passato ai Glasgow Rangers durante la stagione 2022-2023. Finestra di mercato dell'estate 2023. In Scozia, colui che vestirà la maglia numero 17 in questa stagione, ha scoperto la Coppa dei Campioni, giocando gli spareggi di Champions League (3 partite, 1 gol) e 6 partite di Europa League (3 gol) nel 2023-. 24.

In campionato, anche Abdallah Sima ha lasciato il segno nella stagione con 11 gol in 24 partite. Alla fine, i Rangers finirono secondi dietro al Celtic Glasgow e vinsero la Coppa di Lega scozzese. In totale Abdallah Sima avrà segnato 16 gol in 39 partite... Esattamente come in Repubblica Ceca!".