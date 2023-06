ufficiale Brighton, De Zerbi lascia partire Sima in prestito. Il senegalese va ai Rangers

vedi letture

I Rangers rendono noto l'acquisto di Abdallah Sima, in prestito dal Brighton. 22 anni, l'ala destra senegalese è reduce dall'esperienza sempre in prestito all'Angers, dove ha segnato 6 reti e servito 2 assist in 37 partite.