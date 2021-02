Gli uomini mercato dell'E.League - Tapsoba, a Leverkusen uno dei migliori difensori del futuro

Edmond Tapsoba arriva dal Burkina Faso che non è notoriamente terra di talenti ma che in questo caso ha fatto una straordinaria eccezione. Dal Salitas, club che gli dà i natali calcistici, va in Portogallo. Che è una nazione agevolata dal punto di vista dei passaporti e dell'acquisizione dei calciatori, sicché il Leixoes lo porta nelle giovanili, poi lo prende il Vitoria Guimaraes e lì sboccia. Nel gennaio 2020, sicché non troppo tempo fa, il salto in Germania. L'impatto di Tapsoba con la Bundesliga e col calcio che conta è straordinario: a Leverkusen, il difensore di Ouagadougou diventa di lì a poco un caposaldo del progetto di Bosz. In questa Bundes 20 gare giocate e pure la gioia di un gol. Prospetto interessantissimo: ha grande stazza fisica ma esplosività sullo stretto che gli permette di essere bruciante già sui primi passi e anche resistenza nell'allungo. Non solo: ha ottime capacità tattiche che in pochi mesi è già stato capace di sgrezzare. Gioca a tre, a quattro. Gioca ovunque. Potenzialmente da grandissima squadra da subito.

Nome Edmond Tapsoba

Squadra Bayer Leverkusen

Anno di nascita 1999

Ruolo Difensore centrale

Scadenza del contratto 2026

Valutazione (Transfermarkt) 40 milioni