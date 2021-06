Gosens e la cosa più stupida mai fatta: "Rubare un segnale del traffico dopo la Champions"

Tra i tanti aneddoti curiosi raccontati nella sua autobiografia, Robin Gosens ha confessato anche la cosa più stupida mai fatta. Dove? All'Atalanta. Dopo aver conquistato la Champions League - si legge - lui e i suoi amici andarono a festeggiare e, di ritorno all'hotel, pensarono bene di portare via un segnale del traffico dalle strade della città. "Questa è stata sicuramente una delle cose più tonte che ho fatto", ammette il nazionale tedesco. Soprattutto per il fatto di aver caricato il video del suddetto episodio su Instagram, vedendolo diventare in poche ore virale tanto in Italia quanto in Germania.

Rimettere a posto il segnale già il giorno dopo non fu sufficiente, la "banda Gosens" monopolizzava ormai i titoli di più di una testata. "Mia madre mi mandò un link della Bild col titolo: 'Un calciatore professionista dell'Atalanta ruba un segnale del traffico coi suoi amici'. Ma a colpirmi ancora di più fu il sottotitolo, 'La banda dei Gosens', come se avessimo compiuto un delitto", racconta il classe '94.