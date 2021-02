Gotti sulla lite Ibrahimovic-Lukaku: "Succede così anche tra i preti"

Lunga intervista a Luca Gotti. Il tecnico dell'Udinese ha snocciolato i temi più caldi delle ultime settimane parlando al Corriere dello Sport, partendo dalla lite Lukaku-Ibra: "Lukaku e Ibra si beccano come avviene in tutti i campi. La loro lite è poco più che un frame. Non si chiamassero Lukaku e Ibra, non ne parleremmo neanche. Finisce in rissa la finale della Clericus Cup tra preti, o piuttosto il torneo degli avvocati. Il calcio tira fuori il meglio e il peggio che è in noi".

Poi spazio anche al duello a distanza tra Conte e Agnelli? "Anche qui eviterei un giudizio netto, però riconosco che entrano in gioco ruoli diversi. L’allenatore è una guida. Noi sappiamo che Conte la interpreta in modo sanguigno, trascendere fa parte del suo modo di fare gruppo. Ma chi ha un ruolo di guida è sperabile che riesca a contare fino a dieci".