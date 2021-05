Gravina: "Agnelli? Il calcio non può fare a meno della Juventus, ma ci sono delle regole"

"Ho avuto un contatto con Agnelli, credo sia doveroso da parte mia avviare questo percorso di dialogo e maggiore confronto. Mi sembra ci siano i presupposti per un avvicinamento di posizioni che fino a questo momento sono particolarmente tese". Lo ha detto il presidente della Federcalcio italiana Gabriele Gravina, nel corso di una conferenza nella sede della Regione Piemonte a Torino. "Il calcio italiano e il calcio internazionale non possono fare a meno della Juventus - ha proseguito Gravina - anche se la nostra scelta non può basarsi su quelle che sono le dimensioni né economiche né quelle collegate al bacino di tifosi. Noi dobbiamo basarci su quelli che sono i principi e le regole che governano il nostro sistema. Sono convinto comunque che la Juventus in maniera molto responsabile anche per rispetto nei confronti del bacino dei suoi tifosi dovrà fare una scelta di rispetto di queste regole che esistono da diverso tempo".