Gremio-Douglas Costa, per la Juve non c'è fretta. E anche a Porto Alegre c'è grande cautela

Torna d'attualità la pista Gremio per il futuro di Douglas Costa: l'asso brasiliano non rimarrà al Bayern Monaco dopo l'estate e la Juventus sta già lavorando per trovargli una nuova sistemazione. Si è parlato a lungo dell'ipotesi di tornare a Porto Alegre nelle scorse settimane, ma ogni tentativo del presidente Romildo Bolzan si è fermato contro le richieste di ingaggio dell'atleta, non alla portata del club carioca. Ma il nome di Douglas verrà accostato al club dell'Imortal Tricolor.

PER LA JUVE NON C'È FRETTA - Il Gremio infatti è alle prese con un forzato rinnovamento dopo la mancata qualificazione alla prossima Libertadores, ma la dirigenza non vuole illudere i tifosi sbandierando un interesse per l'asso brasiliano che non può tuttavia essere negato. Tanto che GloboEsporte parla di una fonte legata allo staff di Douglas Costa che affermerebbe come già lunedì siano ripresi i contatti tra Gremio e il calciatore. In casa Juve allo stato attuale la situazione di Douglas non è certo una priorità e ogni energia è ora riversata sul campo, dove i bianconeri sono in lotta per la qualificazione in Champions: la situazione di Douglas Costa, al pari di altre, verrà analizzata a fine stagione.