Grifo: "Non esserci all'Europeo come un pugno in faccia. Ma il CT ha azzeccato tutto"

Felicità e un pizzico di rammarico. Vincenzo Grifo avrebbe voluto ovviamente far parte della spedizione azzurra a Euro 2020 e non lo nasconde: "Per me non partecipare è stato molto doloroso, come un pugno in faccia", ha confessato a Sport1. "Ho avuto bisogno di qualche giorno per elaborare la delusione della mancata convocazione. La mia famiglia e i miei amici mi hanno aiutato. Mi hanno detto di essere comunque orgoglioso di quel che ho fatto. Il CT mi ha chiamato e mi ha detto, con un discorso rapido, che non rientravo nei suoi piani. Credo sia stato difficile anche per lui prendere la decisione. Non l'ha motivata concretamente, ma apprezzo che mi abbia telefonato di persona. In fin dei conti ha fatto tutto bene, ha azzeccato ogni decisione. Il successo è stato meritato, fin dal primo momento. È una soddisfazione per tutti vedere la Nazionale giocare così".