Ufficiale Gudmundsson è della Fiorentina. Tutte le cifre: può diventare il più pagato della storia viola

Adesso è ufficiale, Albert Gudmundsson è un nuovo giocatore della Fiorentina. L'ufficialità da parte del club viola arriva dopo le visite mediche svolte questa mattina: "ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo di prestito oneroso con diritto di opzione, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Albert Gudmundsson dal Genoa CFC. Gudmundsson, nato a Reykjavík (Islanda) il 15 giugno 1997, nel corso della sua carriera, ha indossato, le maglie dell’ AZ Alkmaar e del PSV Eindhoven, Club con il quale ha vinto un Campionato Olandese. Durante l’ultima stagione, con la maglia del Genoa, ha disputato 37 partite tra Serie A e Coppa Italia collezionando 16 gol e 5 assist. Gudmundsson ha, inoltre, vestito la maglia della Nazionale Maggiore islandese in 37 occasioni segnando 10 gol".

Cifre e presentazione

Gudmundsson verrà presentato alla stampa martedì 20 agosto alle ore 12:30 presso il Viola Park. Arriva alla Fiorentina dal Genoa in prestito con obbligo condizionato e la cifra finale potrebbe arrivare fino a 28,5 milioni di euro (prestito oneroso da 8 milioni di euro, con un obbligo di riscatto a determinate condizioni fissato a 17 milioni di euro più 3,5 milioni di eventuali bonus). Se tutti i bonus dovessero essere centrati l'islandese diventerebbe il giocatore più pagato della storia della società gigliata, superando proprio Nico Gonzalez.

Le parole di Palladino

"Soddisfatto dell'arrivo di Gudmundsson? Me lo sono sognato tutte le notti e non vedevo l'ora, l'ho voluto fortemente, è uno dei più forti in Serie A". Per la Fiorentina è vigilia di campionato, domani è in programma l'esordio in campionato con la prima contro il Parma, ma per mister Raffaele Palladino è inevitabile soffermarsi sul mercato: "E' perfetto per la nostra idea di calcio, sono sicuro farà un grande campionato", le parole del tecnico viola ai canali ufficiali del club in merito all'ultimo arrivato dal Genoa.