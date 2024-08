Gudmundsson vino alla Fiorentina, il Genoa punta su Amine Harit: tutto sul jolly del Marsiglia

Il Genoa è vicino a chiudere l'acquisto di Amine Harit, jolly offensivo del Marsiglia, individuato come sostituto ideale di Albert Gudmundsson, prossimo al trasferimento alla Fiorentina. Il club ligure ha accelerato i contatti con il Marsiglia per assicurarsi le prestazioni del talentuoso giocatore marocchino, che potrebbe arriva in prestito con obbligo di riscatto condizionato.

Carriera e caratteristiche

Amine Harit è nato il 18 giugno 1997 a Pontoise, in Francia, e ha iniziato la sua carriera nelle giovanili del Nantes, dove ha esordito in prima squadra nel 2016. Le sue prestazioni in Ligue 1 hanno attirato l'interesse dello Schalke 04, che lo ha acquistato nel 2017. In Bundesliga, Harit ha mostrato il suo talento, diventando uno dei giocatori più creativi della squadra tedesca. Nel 2021, si è trasferito al Marsiglia, dove ha continuato a crescere, confrontandosi con il calcio francese e le competizioni europee.

Harit è un giocatore molto versatile, capace di ricoprire diverse posizioni offensive, dal trequartista all’esterno d’attacco. È noto per la sua abilità nel dribbling, la visione di gioco e la capacità di fornire assist ai compagni. Inoltre, è dotato di un’ottima tecnica individuale e di un buon tiro dalla distanza. Queste caratteristiche lo rendono un acquisto di grande valore per il Genoa, che punta su di lui per aggiungere qualità e fantasia al proprio attacco.