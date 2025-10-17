Guida: "La Ref Cam dà la sensazione di quanto è difficile il mondo degli arbitri"

Marco Guida, arbitro internazionale che dirige gare di Serie A, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, parlando così dell'iniziativa della Ref Cam, che da tanti è stata anche criticata dopo le prime volte che è stata utilizzata: "Dà la prospettiva dal campo del mondo del calcio e dà la sensazione di quanto è difficile il mondo degli arbitri. Noi dobbiamo dare un servizio al mondo del calcio, alla nostra federazione, noi arbitri siamo aperti anche quando c’è un errore".

Guida spiega anche qual è il suo pensiero sui nuovi arbitri e sul rendimento che stanno avendo nel massimo campionato italiano, da sempre molto complicato soprattutto per la visibilità che ha e le polemiche che scaturiscano le decisioni sbagliate dei direttori di gara: "Ci vuole tempo e pazienza, da questo punto di vista siamo molto squadra facciamo tesoro anche degli errori altrui. L’arbitro prepara la partita prima. Certo l’imprevisto è dietro l’angolo e per questo dobbiamo farci trovare sempre pronti”.

Nella stagione corrente Marco Guida ha diretto 2 gare in Champions League, 2 partite in Serie A, una nei preliminari di Europa League e una nei preliminari di Champions League, estraendo 19 cartellini gialli e concedendo 4 calci di rigore.