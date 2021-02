Haaland e un'estate da scrivere. Via solo per un'offerta monstre, oltre i 100 milioni

Nell'estate del 2022 sicuramente Erling Braut Haaland cambierà maglia. Perché gli effetti del Coronavirus saranno passati, probabilmente gli spettatori ritorneranno a popolare gli stadi, la crescita del calcio riprenderà là dove si è interrotta nel marzo del 2020. E poi perché ci sarà una clausola rescissoria da 75 milioni di euro che si attiverà, con i club di tutto il mondo alla ricerca del miglior centravanti possibile. Se Mbappé nel 2017 è stato pagato circa 180 milioni (e Havertz 80 l'estate scorsa) c'è da credere che nessuno si tirerà indietro per accontentare né il Borussia Dortmund, né Raiola.

COMMISSIONI E PREZZO MONSTRE - Non è però da escludere che qualcuno si muova prima. Il Chelsea considera Haaland come il proprio obiettivo numero uno. Per giocare come centravanti titolare in un attacco a tre punte, sì, ma anche come possibile spalla di Timo Werner, comprato un anno fa dal Lipsia. È la valutazione però spaventa certamente, perché è ben oltre i 100 milioni. Così è da capire se Raiola, pur volendo probabilmente accontentare il proprio assistito, riuscirà a chiedere commissioni alte pur con un ammontare del trasferimento altissimo.

O L'UNA O L'ALTRA - Così se non è zuppa è pan bagnato: o una cifra da concordare nel 2021, oppure un altro anno alla Signal Iduna per poi salutare nel 2022, a fine pandemia, per 75 milioni (e una profumata commissione per l'agente, oltre a quella già presa quando è arrivato dal Salisburgo non più tardi di un inverno fa).