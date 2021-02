Haaland risponde a Mbappé. Libero: "Il norvegese è l'attaccante che manca a Pirlo"

Haaland ieri sera ha risposto alla tripletta di Mbappé contro il Barcellona segnando una doppietta e fornendo un assist per la vittoria esterna del Borussia Dortmund in trasferta a Siviglia. L'attaccante norvegese ha dimostrato ancora una volta grande ferocia agonistica oltre alle consuete doti di goleador che stanno facendo le fortune dei gialloneri. Caratteristiche che secondo Libero mancano come il pane a Pirlo e alla Juventus, tanto da scriverlo nella chiusa dell'articolo sulla sconfitta bianconera contro il Porto: "Haaland, per ferocia e non solo, l'attaccante che servirebbe alla Juve".