Ufficiale Harder lascia l'Italia: ufficiale l'acquisto del Basilea. Quanto incassa la Fiorentina

Jonas Harder è approdato ufficialmente al Basilea: ha firmato fino al 2030. Ecco quanto incassa la Fiorentina dalla cessione

Jonas Harder è arrivato al Basilea. Ufficiale ormai l'acquisto dalla Fiorentina. Il centrocampista classe 2005 ha firmato con i rossoblù un contratto quadriennale fino all'estate del 2030, come riferito dal comunicato ufficiale del club elvetico. L'operazione porterà nelle casse della società viola circa 2 milioni di euro più il 50% della futura rivendita.

Cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, dove ha militato prima di essere ceduto in prestito al Calcio Padova circa un anno fa. Con i veneti ha disputato la scorsa stagione in Serie B, mancando di pochissimo i play-off. Inizialmente titolare fisso, Harder è stato poi costretto a due stop verso la fine del campionato a causa di alcuni infortuni. "Harder prosegue ora la sua carriera nei club con il Basilea, dove indosserà la maglia numero 44", si legge dalla nota ufficiale del Basilea.

Andreas Herrmann, direttore tecnico del club elvetico, ha commentato così il neo acquisto: "Jonas Harder ci ha convinto per la sua grande mobilità, l'intensità in fase di non possesso e una spiccata intelligenza tattica. Grazie alla sua flessibilità e alla sua visione di gioco, porta qualità che daranno ulteriore stabilità e dinamismo alla nostra manovra. Nonostante la giovane età, in campo trasmette già una notevole maturità e compostezza".