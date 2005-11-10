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Pescara, preso Pablo Vitali: l'attaccante firma fino al 2028
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L'attaccante classe 2002 approda al Pescara con un accordo biennale. In carriera ha già collezionato 130 presenze tra i professionisti con le maglie di Pontedera, Monterosi, Foggia, Campobasso e Cerignola.
Il Pescara aggiunge un nuovo tassello al reparto offensivo in vista della prossima stagione. Il club biancazzurro ha ufficializzato l'ingaggio di Pablo Vitali, attaccante classe 2002 che arriva con un contratto di durata biennale.
Calciomercato Pescara, ecco Pablo Vitali: firma un biennale
"Pescara Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive, su base biennale, di Pablo Vitali.
L'attaccante, classe 2002, ha collezionato 130 presenze tra i professionisti, vestendo le maglie di Pontedera, Monterosi, Foggia, Campobasso e Cerignola.
Benvenuto, Pablo!"
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