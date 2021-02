Hellas, Juric: "Non sono arrabbiato, sono deluso per i ragazzi. La Juve sta migliorando molto"

Una vittoria sfumata soltanto nel finale, che lascia un po' l'amaro in bocca, ma anche la consapevolezza di un percorso di crescita in costante evoluzione. Ivan Juric, tecnico del Verona, è intervenuto in conferenza stampa a margine del pari sul campo del Genoa. Di seguito tutte le sue dichiarazioni.

È arrabbiato?

"Non sono arrabbiato, sono deluso per i ragazzi. Hanno fatto un'ottima partita, abbiamo fatto dei cambi forzati, per la prima volta dopo molto tempo hanno giocato Vieira, Veloso e Sturaro. Dispiace perché penso che la prestazione sia stata ottima e che i ragazzi meritassero la vittoria. È andata così, nel calcio queste cose le paghi".

La prestazione è stata comunque di alto livello, però è arrivato un gol nel recupero. Cosa manca a questa squadra?

"Abbiamo fatto bene a tratti, non per tutta la partita. Quest'anno per noi è stato difficile: tanti infortuni, Covid e altri problemi. Ci manca quel pezzo per essere una squadra forte, quella coesione che non possiamo avere perché non abbiamo mai i giocatori tutti assieme".

Perdere in dieci contro undici, però, fa rabbia.

"A me dispiace per i ragazzi, lo dico sinceramente. Quando fai uno sforzo del genere, sei andato al massimo, hai creato tutto quello che dovevi, senza parlare dei cambi di una rosa di un livello assoluto, dispiace per loro. Vedo loro in questo momento e dico 'mi dispiace per voi, ma testa alta e affrontiamo la prossima'".

Che è la Juventus.

"Che è la Juventus. Vabbè, dai, c'è poco da dire".

Ci dica qualcosa sulla prossima sfida.

"La Juve sta migliorando molto dal mio punto di vista. Non ha fatto una bella partita col Porto, ma prima di quella ha fatto tante belle prestazioni. Devi fare il massimo, loro devono essere sotto e devi avere anche un po' di fortuna per fare risultato".

Ogni tanto vi dite 'che campionato stiamo facendo'?

"Pensiamo a migliorare il gioco, i momenti in cui non lo facciamo bene. Abbiamo tanti giovani: oggi Ilic affrontava Strootman, Lovato Criscito. Lavoriamo coi giovani, lavoriamo bene e vogliamo migliorare. Loro crescono e hanno entusiasmo: pensiamo a questo, a salvarci, che per una società come la nostra è fondamentale, e a migliorare il prodotto".