Hellas, Lasagna: "Non sono partito bene ma con il cambio maglia punto alla doppia cifra"

Nella sua conferenza stampa di presentazione, il neo attaccante dell'Hellas Verona, Kevin Lasagna, ha parlato anche del suo obiettivo in questa stagione: "Negli ultimi tre anni sono andato in doppia cifra due volte. È vero che non sono partito benissimo, ma penso che questo cambio di maglia possa darmi gli stimoli per andare ancora in doppia cifra".