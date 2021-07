Hellas, Veloso: "Fatto il corso UEFA B per un'opportunità ma penso ancora a giocare"

Il centrocampista Miguel Veloso, nel suo intervento di oggi in conferenza stampa dal ritiro del Verona, ha parlato anche dell'eventualità di un suo ritiro dal calcio giocato: "Al momento non ci penso. Fare il corso UEFA B è un'opportunità che mi è stata concessa, ma non è il mio pensiero in questo momento. Ho ancora tanta competitività e so di poter aiutare i miei compagni e la società. Continuerò a giocare. Ho approfittato di questa opportunità, ma penso ancora a giocare".