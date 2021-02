Hellas Verona, Barak: "Sono felice di giocare per questo club. Vittoria fondamentale"

Antonin Barak, autore del gol vittoria che ha permesso all'Hellas Verona di battere in rimonta per 2-1 il Parma, ha parlato al sito ufficiale del club scaligero dopo la conquista dei tre punti: "Era fondamentale tornare a vincere, soprattutto contro un avversario difficile da affrontare e una diretta concorrente per la salvezza. Questi tre punti sono un altro piccolo passo verso il nostro obiettivo. Sono molto felice di giocare per questo Club: tutta la squadra sta dando il massimo e continueremo a farlo fino alla fine del campionato. L'assenza dei tifosi? Durante questa stagione avremmo voluto festeggiare molte volte le vittorie con loro e ci dispiace tantissimo".