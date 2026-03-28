Focus TMW Hellas Verona, come vanno i prestiti in Serie B: bene Calabrese. Charlys indispensabile

La Serie B è da sempre il banco di prova privilegiato per i giovani delle grandi. Un campionato duro, imprevedibile, capace di accelerare una carriera o di rallentarla. TMW ha analizzato i prestiti in cadetteria squadra per squadra, per fare il punto su chi sta crescendo, chi sta aspettando e chi sta faticando più del previsto.

Questo il punto della situazione in casa Hellas Verona.

Nicolò Calabrese (difensore, Carrarese) - Lo scorso anno con la Virtus Verona in Serie C si è fatto notare per le sue qualità e in estate ecco per lui la prima avventura in cadetteria. Calabro ha dimostrato fiducia nei suoi confronti tanto da essere nella Top10 di rendimento della formazione secondo le pagelle di TMW.

Mathis Lambourde (attaccante, Reggiana) - Prima esperienza in B per il francese ex Rennes. Le difficoltà palesate dal club emiliano non lo hanno certo aiutato ad ambientarsi. Tanto che di presenze se ne contano 18 ma solo 2 da titolare. Per quanto ha giocato (397') i due gol messi a segno non sono neanche un bottino da disprezzare.

Charlys (centrocampista, Reggiana) - Una delle poche certezze assolute della compagine emilana. Quando c'è gioca. Quando non c'è se ne sente la mancanza.

Alessandro Pavanati (centrocampista, Reggiana) - Prima avventura lontano dal 'Bentegodi'. Apprendistato in attesa dell'esordio ufficiale in Serie B.