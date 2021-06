Hellas Verona, Empereur torna dal prestito al Palmeiras: il difensore proposto al Torino

Non solo Gunter per la difesa del Toro. I granata sono alla ricerca di nuovi rinforzi da affidare al tecnico Ivan Juric. Come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, Alan Empereur ha fatto ritorno al Verona, club con cui ha un contratto fino a 30 giugno 2022, dopo il prestito al Palmeiras Il suo procuratore, si legge, lo avrebbe proposto al Torino per la prossima stagione.