Hellas Verona, Gunter alza bandiera bianca: contro l'Atalanta oggi ci sarà Magnani

Assenza dell'ultima ora per Ivan Juric. Il suo Verona alle 12.30 scenderà in campo contro l'Atalanta con una defezione in difesa. Non ci sarà Koray Gunter a causa di un risentimento muscolare al soleo sinistro. Al suo posto al centro della retroguardia, al fianco di Dawidowicz e Ceccherini ci sarà Magnani.