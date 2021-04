Hellas Verona, Juric giudica la Superlega: "Il calcio non è come l'NBA, così va verso il business"

vedi letture

Per l'Hellas Verona è di nuovo vigilia di campionato, ad appena due giorni dal k.o. del Ferraris contro la Sampdoria. In vista dell'anticipo del turno infrasettimanale contro la Fiorentina, in programma domani sera al Bentegodi, il tecnico gialloblù Ivan Juric parla infatti in conferenza stampa, soffermandosi però in primis sul tema del momento: la nascita della Superlega: "E' veramente un discorso ampio. Secondo me il calcio è un'altra cosa rispetto ad altri sport, è molto più profonda e radicata. Non è come l'NBA, qui parliamo di cultura, di amore e passione. Così va verso il business, puntando verso tifosi di altri paesi, dove questa cultura del tifo non è radicata. Sarebbe un peccato. Dopo il Covid si sono persi dei soldi che magari queste squadre cercano di recuperare".

Clicca qui per tutte le parole di Ivan Juric.