Hellas Verona, la Fiorentina si muove per Zaccagni ma c'è anche l'Atalanta

vedi letture

La Fiorentina è tornata a pensare con forza a Mattia Zaccagni, giocatore che piace alla dirigenza come potenziale investimento ma anche al mister Italiano per sviluppare il proprio gioco. Il club viola si sta informando sulla fattibilità dell'affare, con i gialloblu che hanno avanzato una richiesta da almeno 15 milioni di euro. Il giocatore è stuzzicato dall'ipotesi Fiorentina, che però non è l'unica squadra sulle sue tracce. L'Atalanta ci pensa come alternativa in avanti e visti i contatti giaà allacciati per eventuali affari in uscita verso i gialloblu, come Lammers e Sutalo, un intreccio di mercato non è da escludere. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.