Hellas Verona-Napoli 1-1 al 45'. Speedy Lozano e la vendetta di Dimarco

Marcatori: 1’ Lozano, 34’ Dimarco

Due squadre alla ricerca di continuità e un briciolo di identità in più. Hellas Verona e Napoli sono formazioni che hanno dimostrato le proprietà qualità, ma in più di un’occasione hanno visto incepparsi il proprio motore interno andando incontro a brutte figure. L’Hellas, infatti, arriva dal ko contro l’Inter, mentre gli uomini di Gattuso dopo il 6-0 alla Fiorentina si sono fatti battere dalla Juventus in Supercoppa proponendo una prestazione al di sotto delle attese.

Speedy Lozano e la vendetta di Dimarco- Con questi presupposti al ‘Bentegodi’ le due formazioni sono scese in campo con la voglia di mandare in archivio i momenti no, ma dando valore alle proprie qualità. La gara ci mette appena 10” per prendere la strada degli azzurri. Lancio di Demme al fischio d’inizio per lo scatto di Lozano che sfrutta il mancato intervento di Dimarco per battere Silvestri. Dopo qualche minuto di shock gli scaligeri iniziano a farsi vedere in avanti. Bello lo scambio fra Barak e Kalinic con il croato che al momento del tiro viene anticipato da Maksimovic. Al 20’ bella azione del Napoli. Ottimo sviluppo della manovra sulla sinistra, con Insigne che premia la sovrapposizione di Hysaj. Cross basso per Demme, ma sul suo destro è il compagno Lozano a fare involontariamente muro. Al 21’ altra conclusione dell’Hellas con Ilic al termine di un’azione ben manovrata sulla destra e finalizzata con un tiro alto dal centrocampista di Juric. Al 25’ conclusione al volo di Demme su spizzata di Petagna. Silvestri respinge con un mezzo miracolo. Al 34’ accade una cosa imprevedibile quanto la rete di Lozano. Se Dimarco ha le colpe maggiori nel gol del Napoli è lo stesso difensore dell’Hellas a rimettere la bilancia in parità. In un’incursione in area sfrutta il cross di Faraoni per battere completamente libero Meret. Al 37’ il portiere ex Udinese compie un mezzo miracolo su Lazovic che da due passi sfrutta un posizionamento sbagliato dei difensori azzurri per battere a rete. Ancora Napoli al 41’ per una nuova puntata del duello Lozano-Dimarco: il messicano punta il difensore e calcia violentemente senza però trovare lo specchio della porta. La prima frazione si è chiusa con un’occasione sui piedi di Faraoni su palla in area dalla sinistra. Meret interviene e l’arbitro sospende la sfida.