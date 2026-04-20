Hellas Verona, Nelsson: "Nel calcio l'obbligo è ripartire. A Lecce ci faremo trovare pronti"

Una sconfitta casalinga per l'Hellas. La squadra di Sammarco vede più da vicino lo spettro della retrocessione dopo il ko interno contro il Milan. Al termine del match del "Bentegodi", il difensore Victor Nelsson ha parlato ai canali ufficiali del club: "Penso sia stata una partita equilibrata contro una squadra forte come il Milan. Avremo potuto segnare dei gol ma alla fine penso sia stata una gara equilibrata ma il risultato appunto è una sconfitta".

Il giocatore gialloblù si è proiettato poi alla prossima giornata di campionato: "Per la prossima partita dobbiamo andare avanti come sempre. Sarà una partita difficile ma dobbiamo ripartire. Questo è il calcio e l'obbligo è ricominciare a partire domani per la partita contro il Lecce che sarà una partita importante. Ci faremo trovare pronti".