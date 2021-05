Hellas Verona, nessuna mossa senza l'addio di Juric: le idee sono Italiano e Dionisi

L'Hellas non muoverà nessun passo in direzione di un nuovo tecnico finché Ivan Juric non avrà dato una risposta definitiva sul proprio futuro. Due idee stanno maturando per la sua eventuale sostituzione, ma verranno approfondite solo dopo l'eventuale addio del croato. La prima porta a Vincenzo Italiano, seguito con grande interesse dal Sassuolo ma che potrebbe voler fare ritorno in gialloblu dopo i 10 anni passati in campo. L'altro è Dionisi dell'Empoli. A riportarlo è Il Corriere di Verona.