Hellas Verona, Veloso: "Juric ci ha fatto correre come matti, spronandoci ogni giorno"

Il centrocampista del Verona Miguel Veloso ha parlato ai microfoni di SportWeek del prossimo salto di qualità che potrebbero fare i gialloblu: "Prossimo salto di qualità? Secondo me lo abbiamo già fatto salvandoci bene come lo scorso anno, quando eravamo partiti tra mille diffidenza: allenatore esonerato tre volte al Genoa, di me si diceva 'Cosa viene a fare qua?'. Ci siamo messi al lavoro, Juric ci ha fatto correre come matti, spronandoci ogni giorno. E ci siamo presi una grande soddisfazione: per noi stessi, la società, i tifosi".