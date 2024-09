Hermoso: "Roma gran potenziale. Il club non mi ha chiesto nulla prima dell'esonero di De Rossi"

vedi letture

Il difensore della Roma Mario Hermoso ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del debutto in Europa League dei giallorossi contro l'Athletic Bilbao. Inevitabile, per lo spagnolo, tornare anche sull'addio di De Rossi e sulle potenzialità della squadra ora in mano a Ivan Juric:

Questa Roma è già pronta e forte così per essere da Champions?

"La rosa ha un potenziale enorme. Sono stati presi giocatori non abituati a giocare ogni tre giorni in competizioni così importanti e quindi ci sarà bisogno di un periodo di adattamento. Dovremo abituarci a competere ogni 3 giorni a livello altissimo, essendo noi stessi esigente. Con l'Atletico ho giocato la Champions, è speciale sul piano personale e ambientale. La gente aspetta con ansia quelle partite, dobbiamo porre in alto l'asticella, la rosa è in grado di competere a quel livello".

Qualcuno della dirigenza ha chiesto a voi giocatori un parere su De Rossi prima dell'esonero?

"Sto da poco qui, non conosco bene la struttura dirigenziale e ciò che sta fuori dalla nostra quotidianità di giocatori. Non so risponderti quindi e io personalmente non ho avuto alcun contatto con la dirigenza su De Rossi. Non sono la persona indicata per farlo, ci sono altri giocatori incaricati di affrontare queste situazioni, i capitani che portano la fascia, che fanno da portavoce nel bene e nel male".