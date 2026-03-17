Hien: "L'Atalnta mi sta aiutando tantissimo. Ecco cosa ho scritto sulla lavagna di Palladino"

"L'Atalanta mi sta aiutando tantissimo". Parla così Isak Hien, difensore della Dea, che, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Bayern Monaco, ha raccontato come si trova a Bergamo: "Sono cresciuto molto grazie ai nerazzurri e mi sto togliendo delle soddisfazioni giocando in questi stadi".

Che parola aveva scritto nella famosa lavagna di Palladino?

"Gruppo. Perché è la sensazione che ho avuto dell'Atalanta: un gruppo che dà tutto indipendentemente dai risultati. Quando giocavo a Verona la sensazione era che quando si affrontava l'Atalanta bisognava lottare su ogni pallone. Sono molto orgoglioso di essere qui".

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