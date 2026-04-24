Atalanta, trauma distrattivo al ginocchio per Bernasconi. Hien parzialmente in gruppo
Allenamento mattutino per l'Atalanta. La squadra nerazzurra, reduce dall'eliminazione mercoledì scorso dalla Coppa Italia dopo i calci di rigore, si sta avvicinando al prossimo match di campionato. Lunedì prossimo la squadra di Raffaele Palladino scenderà in campo alla Unipol Domus di Cagliari alle 18.30 contro il team di Pisacane per cercare punti necessari per raggiungere la zona europea.
Notizia non confrontanti arrivano da Lorenzo Bernasconi. Il giocatore nerazzurro ha riportato un trauma distrattivo al ginocchio destro e nei prossimi prossimi verrà sottoposto agli accertamenti clinico-strumentali del caso. Isak Hien ha svolto parte del lavoro con il gruppo mentre Francesco Rossi ha effettuato un lavoro individuale in campo.
Per domani è prevista una nuova razione di lavoro al mattino.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
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