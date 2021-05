Cadena Cope - UEFA ha deciso: Juventus, Real Madrid e Barcellona fuori dalle coppe per 2 anni

Juventus, Real Madrid e Barcellona esclusi dalle coppe europee per le prossime due stagioni? Sì, sarà così secondo Cadena Cope. L'emittente spagnola fa sapere che l'UEFA avrebbe già preso la sua decisione, voluta fortemente dal presidente Ceferin, e nei prossimi giorni - verosimilmente dopo la finale di Champions League - annuncerà la sanzione per i tre club che non hanno alzato bandiera bianca per il progetto Superlega.