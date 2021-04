Caos Superlega, Gomes (FPF): "Egoismo e avidità, viola i principi del merito sportivo"

Fernando Gomes, presidente della Federcalcio portoghese, ha riservato dure critiche al progetto della Superlega europea che potrebbe essere ufficializzato a breve: “L'ipotesi della creazione di qualsiasi tipo di Superlega europea merita il mio completo disaccordo e disapprovazione. Non sono d'accordo con questo progetto perché viola tutti i principi del merito sportivo. Per quanto ne sappiamo, andrebbe solo a vantaggio di alcuni club privilegiati. Merita la mia disapprovazione perché il mondo sta affrontando la sua sfida più grande, e l'ultima cosa di cui abbiamo bisogno è l'egoismo e l'avidità. La Super League non avrà alcun supporto in Portogallo e, secondo me , tutte le federazioni dovrebbero rifiutarlo in modo chiaro ", ha dichiarato alla Press Association.