CorSera - Gattuso-ADL, rottura totale e destino segnato. Anche Fonseca tra i possibili sostituti

Il futuro di Rino Gattuso è segnato? Sembra non avere dubbi il Corriere della Sera, secondo cui a fine stagione il tecnico lascerà il Napoli a prescindere da quale sarà il suo piazzamento in campionato. Gattuso - si legge - stasera contro il Milan nel posticipo di San Siro va in cerca del colpaccio che però non cambierà il suo destino: con De Laurentiis è rottura totale, a maggio sarà addio, questa è solo una tregua. I candidati per la successione sono Benitez, Sarri, Juric, Spalletti. Ma occhio a Fonseca.