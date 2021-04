Cosa cambierebbe con Allegri? Via la vecchia guardia, incognita Cristiano Ronaldo

Cosa comporterebbe un eventuale ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus? È una domanda che vale parecchi milioni di euro, visto che tra un Sarri che ha un rinnovo possibile entro il 30 di aprile e un Pirlo che sta rischiando seriamente di salutare la compagnia, dall'altro c'è una questione squadra che potrebbe essere oramai arrivata al capolinea. Soprattutto nei senatori: Gianluigi Buffon e Giorgio Chiellini hanno il contratto in scadenza e per loro c'era l'idea, non tanto peregrina, di prolungare per un altro anno. Ecco, l'arrivo di Allegri probabilmente cambierebbe il paradigma, salutando in maniera quasi definitiva la BBC (già orfana di Barzagli) e con Bonucci subjudice.

Se è vero che ci sono cinque o sei sicuri di rimanere in bianconero, come Chiesa e McKennie, oppure Kulusevski, Danilo, De Ligt e Cuadrado, dall'altro anche Bernardeschi potrebbe essere riconfermato, pur in scadenza al 30 giugno del 2022. Ci sarebbe il problema Douglas Costa, così come i tanti punti di domanda relativi ai vari parametri zero degli ultimi anni come Rabiot e Ramsey. Morata con Allegri ha fatto faville, ma non c'è ancora un accordo nemmeno per il rinnovo del prestito, chissà se sarà possibile.

Infine Cristiano Ronaldo, arrivato nel 2018, allenato per un anno e poi lasciato in balia di Sarri prima e Pirlo poi. Che sia stato un faro nella notte bianconera, questo è pacifico. Che qualcosa sia cambiato da qualche tempo a questa parte, altrettanto. Nedved, Paratici e Agnelli giocano in difesa, dicendo che rimarrà certamente. Lui non ne è così convinto, ma servirebbe una proposta che nessuno (forse nemmeno il Real Madrid) ha intenzione di fargli ora. Così l'incognita rimane anche per il portoghese. Detto che in un 4-4-2 sarebbe forse la seconda punta perfetta. Servirebbe capire chi affiancargli.