Dagospia - Juve, nuovo ad in arrivo. Ma Carnevali troppo vicino a Marotta

vedi letture

Un nuovo amministratore delegato in arrivo per la Juventus. Secondo Dagospia, però, il profilo non dovrebbe essere quello di Giovanni Carnevali, accostato ai bianconeri e che ieri non ha chiuso la porta: “L’ambizione c’è…”. Per il portale guidato da Roberto D’Agostino, infatti, l’ad del Sassuolo è considerato dalla proprietà juventina troppo vicino a Giuseppe Marotta, al quale lo lega un’amicizia pluridecennale. Più credibile l’ipotesi che porta a Maurizio Arrivabene, ex dt della Ferrari, o a una terza figura non ancora individuata.