Derby Scudetto -1 - Milan, tegola per Pioli: problema muscolare per Mandzukic

Tegola per Stefano Pioli in vista del derby contro l'Inter. Secondo quanto riportato da Sky Sport Mario Mandzukic ha infatti accusato un problema muscolare dopo la gara di Europa League contro la Stella Rossa e non è in gruppo nella rifinitura di questa mattina. Il croato dovrebbe saltare dunque la stracittadina di domani.