Derby Scudetto - Rose e ingaggi a confronto: l'Inter vale di più e spende tanto per gli stipendi

vedi letture

E' tempo di derby, Milan e Inter alle 15 si daranno battaglia nella partita più attesa dell'anno, valevole mai come quest'anno per lo scudetto. Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa un'analisi delle rose a disposizione di Stefano Pioli e Antonio Conte, prendendo come riferimento i valori di Transfermarkt. L'organico nerazzurro ha un valore di 607,3 milioni contro i 496,3 milioni di quello nerazzurro.

Sugli ingaggi. Lo stesso discorso può essere fatto anche sul tema stipendi. Il club di Viale della Liberazione spende 76 milioni (senza tasse) d'ingaggio per la propria rosa, mentre il Milan è fermo a quota 48. Se si conteggiano anche gli ingaggi dei due allenatori il divario aumenta: Conte e il suo staff pesano 14 milioni netti, Pioli e i suoi collaboratori appena 3,5 milioni.