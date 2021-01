I dieci contratti in scadenza più caldi della Premier: da Aguero a David Luiz, Wijnaldum e Saiss

Inizia oggi una finestra caldissima per tante società: 1° gennaio è infatti anche il via per i giocatori in scadenza a giugno per iniziare a firmare i preaccordi con altre società. E in Premier League, seppur manchino numerose star globali come altrove, ci sono comunque nomi di rilievo internazionale. Questi dieci scelti da Tuttomercatoweb.com

Sergio Aguero Il Kun va in scadenza in estate e a trentadue anni ha ancora spazio per un ultimo maxi contratto. Sarà con il Manchester City? Le trattative non sono ancora nel vivo. Vorrà comunque chiudere la carriera in patria.

Georginio Wijnaldum Uno dei perni del Liverpool non ha ancora trovato l'intesa per il rinnovo. Studia la situazione l'Inter, fa lo stesso il Barcellona in Spagna.

Eric Garcia Classe 2001, lo spagnolo non ha ancora rinnovato. Il Barcellona potrebbe provare a regalarlo alla prossima stagione come perno e speranza per la difesa del futuro.

Edinson Cavani Arrivato a sorpresa al Manchester United, la questione rinnovo non è aperta. Ha lasciato il PSG da svincolato, deciderà il futuro più avanti. Con o senza Red Devils.

Shkodran Mustafi Il tedesco potrebbe essere al passo d'addio all'Arsenal. Stimato in patria e in Italia, il ciclo da tregenda dei Gunners non ha concesso alla dirigenza di pensare troppo ai rinnovi.

Demarai Gray Lascerà probabilmente il Leicester, sbarcherà magari in Italia? Forse anche a gennaio, se qualcuno sarà disposto a pagare cash per anticipare i tempi.

Ryan Bertrand Possibile che il ciclo al Southampton sia terminato. Terzino sinistro, classe '89, non ha ancora fatto il grande salto di carriera che forse meritava. Non è mai troppo tardi.

Romain Saiss Il perno della difesa del Wolverhampton, da tempo, ha il domani in dubbio. Nazionale e leader della retroguardia e mediana del Marocco, ha estimatori in Francia.

Juan Mata Trentadue anni, il trequartista del Manchester United seguirà le orme di David Silva tornando in patria? Oppure andrà in MLS? La sensazione è che per il suo futuro c'è ancora tempo.

David Luiz E' arrivato all'Arsenal come possibile leader di una difesa da sogno, sta per adesso fallendo l'obiettivo. Trentatre anni, chissà che non decida di chiudere la carriera in patria.