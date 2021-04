Estadio Deportivo - Papu Gomez-Joao Mario, il Siviglia pensa al clamoroso scambio con l'Inter

vedi letture

"Alejandro Gomez potrebbe già tornare in Italia nella prossima stagione". Clamorosa indiscrezione di mercato lanciata da Estadio Deportivo, secondo la quale il Siviglia starebbe pensando allo scambio Papu-Joao Mario in vista dell'estate 2021.

Il fantasista argentino ex Atalanta, che in Spagna finora ha collezionato 14 presenze e un gol, piace da tempo a mister Conte e alla dirigenza nerazzurra, col quotidiano andaluso che stamane rilancia quindi l'interesse datato dei biancorossi per il centrocampista portoghese, attualmente in prestito allo Sporting CP con ottimi risultati (27 presenze, due gol e due assist), ma sempre di proprietà dell'Inter.