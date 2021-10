Gazzetta - Nuovi contatti Juve-Fiorentina per Vlahovic. Commisso spara alto: 90 milioni

vedi letture

Dopo le dure parole del presidente della Fiorentina Rocco Commisso, il futuro di Dusan Vlahovic sembra segnato. C'è aria di asta per il bomber serbo della Fiorentina, che ha deciso di non rinnovare il contratto con i viola, con il presidente gigliato che pensa di cederlo addirittura durante il mercato di gennaio.

Base d'asta 90 milioni - La Juventus, che da tempo segue il bomber viola, si è fatta nuovamente sotto recentemente, con i bianconeri che sperano di ripetere l'operazione Chiesa, vale a dire un prestito pluriennale con riscatto ad una cifra vicina ai 60 milioni di euro, con la possibilità di inserire una contropartita tecnica nell'affare. La risposta della Fiorentina è stata lapidaria: 90 milioni, prendere o lasciare.

Piste estere - A queste cifre in Italia nessuno si può permettere Vlahovic, più facile arrivare ad un club estero, come ad esempio il Manchester City, che non ha ancora sciolto il nodo attaccante dopo il mancato acquisto di Harry Kane in estate. E in quest'ottica potrebbe rientrare anche il Tottenham, che potrebbe sostituire proprio l'uragano inglese con il centravanti viola. Lo riporta La Gazzetta dello Sport