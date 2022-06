Gazzetta.it - Un milione di bonus al 50% delle presenze e la clausola: l'idea dell'Inter per Dybala

vedi letture

Nei prossimi giorni l'Inter rivedrà nuovamente l'entourage di Paulo Dybala, probabilmente senza l'agente Jorge Antun ma solo con l'intermediario Fabrizio De Vecchi, per tenere viva la trattativa per la Joya. Sul piatto, secondo Gazzetta.it, c'è un'offerta dai contorni leggermente diversi rispetto a quelle dei giorni scorsi: nello specifico l'Inter avrebbe messo in tavola uno stipendio da 5 milioni netti con un bonus di 1 milione di euro nel caso in cui l'argentino dovesse giocare almeno il 50% delle partite. In ballo anche la possibilità di inserire una clausola rescissoria, non eccessivamente alta, anche se la cifra precisa non è ancora stata definita. Nei giorni scorsi l'agente Jorge Antun aveva detto no alla possibilità di un bonus legato alle presenze, ma l'idea dell'Inter sarebbe ancora questa con l'obiettivo di tutelarsi in caso di problemi fisici duraturi del giocatore.

Al netto di un possibile nuovo incontro, però, Dybala dovrà ancora aspettare: la priorità dell'Inter in questo momento è quella di cedere, soprattutto in attacco dove per fare spazio alla Joya sarebbero necessarie almeno due cessioni fra Correa, Dzeko e Sanchez.