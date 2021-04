Giochisti o risultatisti? La rivoluzionaria frase di Paratici sull'importanza della vittoria

Inizio marzo, un mese fa, quando la Juventus è ancora costretta a rincorrere. E quando insegui, cerchi di analizzare e di capire perché sei costretto a farlo, se prima eri la lepre, il fuggitivo. Quello a cui tutti ambivano e che nessuno riusciva a essere. Vincere non è importante, ma è l'unica cosa che conta, è una frase che nella stagione 2012/2013 è stata pure cucita dentro le maglie della Juventus. E' un motto che arriva dagli anni '50, dal football americano, sublimata poi dal 'coach' per eccellenza Vince Lombardi e dalla storica bandiera e Presidente onorario bianconero, Giampiero Boniperti.

La frase di Paratici Inizio marzo. La Juventus insegue l'Inter, però è anche all'inizio di un nuovo percorso. Di un nuovo progetto. Le serve tempo, spazio, modo di prender le misure e in questa stagione sta faticando. Fuori dalla Champions, addio ai sogni Scudetto o quasi. Fabio Paratici dice: “Purtroppo agli occhi di chi non è di calcio conta sempre e solo vincere. Il risultato è fondamentale, ma per raggiungerlo bisogna fare tante cose. Noi seguiamo questa idea". Che suona come qualcosa di normale ma per la Juventus, dove Vincere è l'unica cosa che conta, ed era pure cucito nel colletto, è una rivoluzione. E' quel che dovrebbe esser normale in ogni progetto. Capita d'inciampare, l'importante è non perdere il cammino o saper correggere il tiro quando non è troppo tardi. Lo è, per questa stagione. Non per gli anni che verranno.