Giochisti o risultatisti? La scontro tra Allegri, Adani e "i teorici del calcio"

vedi letture

Giochisti o risultatisti? Ha ragione Antonio Conte con la sua difesa italiana, con 70% di possesso palla lasciato al Sassuolo, oppure vincere non è l'unica cosa che conta? Il dibattito si riapre, anche in virtù di una serata Champions, senza italiane, dove Bayern Monaco e PSG hanno dato spettacolo. Così, su Tuttomercatoweb.com, ripercorriamo alcune delle diatribe storiche sulla questione. Gioco o risultati? Torna certamente alla mente una discussione più che accesa tra Massimiliano Allegri, allora tecnico della Juventus, e l'opinionista Sky, Daniele Adani.

Il botta e risposta Inizia Allegri. "Le formazioni e gli uomini li scelgo in base al momento della stagione e non me ne vergogno di fare delle scelte, come accadde al Milan: misi tre mediani che però mi fecero vincere lo Scudetto. Tutti a dire 'eh Allegri'... Però giocare bene a calcio è semplice. Ma tra giocare bene e vincere c'è una cosa che sembra sottile ma non lo è. Se volete che si giochi bene non c'è problema ma poi arrivi secondo, terzo, quarto... "Fare l'allenatore non è fare gli schemi a tavolino. State diventando tutti teorici". Adani risponde. "I tuoi sono pratici, tu sei un teorico. Rivendichi uno spazio ma non dici cose serie". Così, la risposta del tecnico. "Io dico cose serie, siete voi che siete teorici. Tu leggi i libri e di calcio non sai niente. Stai lì e di calcio non sai niente. Ricordati che ho vinto sei Scudetti". "Ripartiamo con le teorie del basket?". Così non fu perché Allegri decise di lasciare la postazione dell'intervista. Una questione ancora non pienamente risolta.