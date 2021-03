Gli italiani in Nazionale - Atalanta, Malinovskyi trascina e Ilicic gode. Solo 10' per Pasalic

Sono cominciate le qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022. Ieri si sono disputate le prime partite, che hanno già dato interessanti indicazioni. In grande spolvero subito gli "italiani", grandi protagonisti con gol e assist.

Ben cinque giocatori dell'Atalanta sono stati impegnati nelle partite di ieri. Marten de Roon non è riuscito a frenare l'impeto della Turchia, che ha rifilato una sonora lezione alla sua Olanda. Molto bene invece Ruslan Malinovskyi, punto di riferimento importante dell'Ucraina capace di pareggiare in Francia. Vittoria per Josip Ilicic, titolare contro la Croazia di Dalic che invece concede solo 10' a Mario Pasalic. Subentrato anche Aleksey Miranchuk: il fantasista russo entra al 57' e firma l'assist per la rete al 90' di Sobolev.