Gli italiani in Nazionale - De Ligt brucia le tappe anche con l'Olanda. E quel gol fantasma...

Titolare e leader della retroguardia, Matthijs de Ligt continua a bruciare le tappe anche con la Nazionale olandese. Il giovane centrale della Juventus ha giocato non a caso dal 1' tutte e due le gare di qualificazione al Mondiale contro Turchia (sconfitta per 4-2) e Lettonia (vittoria per 2-0), restando in campo fino al 90'. Da segnalare il gol fantasma non convalidatogli proprio nella prima sfida dopo un palo e una respinta avversaria, forse troppo tardi, che in Olanda ha fatto discutere non poco. Domani sera, infine, l'ultimo impegno in vista di Qatar 2022: il match in trasferta a Gibilterra.

Turchia-Olanda 4-2: 90 minuti

Olanda-Lettonia 2-0: 90 minuti