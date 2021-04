I nuovi Neymar: Gabriel Veron, il figlio del bovaro col nome del suo idolo

Neymar incanta in Champions League con le sue giocate: chi sono i suoi potenziali eredi tra i giovani talenti brasiliani? Il viaggio di Tuttomercatoweb.com

Gabriel Veron Fonseca de Souza. Fonseca come il cognome della madre, Souza come quello della famiglia paterna. Veron come l'idolo, del padre. Che è un pastore di bestiame di Assu, Rio Grande do Norte, una terra dove Joao Quebra Osso, numero uno del Santa Cruz di Natal, decide di andare a caccia di talenti. Al provino si presentano in 300: Veron ha una marcia più degli altri e conquista un posto a Santa Cruz. E la notizia, Quebra Osso non gliela darà al campo ma in una steakhouse di sua proprietà a Natal.

La storia inizia davanti a una bisteccaGabriel Veron deciderà il Mondiale Under 17 dove sarà eletto miglior giocatore. Dopo 45 giorni dall'arrivo al Palmeiras è entrato in ptrima squadra e non se ne è mai andato. Anche lontano dalla famiglia, dalla sua terra. Il primo allenatore di Veron a Santa Cruz, Eugenio Gomez, sarà quello che farà crescere l'uomo e il ragazzo ma pure il calciatore. "Arrivò come centrocampista e poi si è adattato sull'esterno: con delle caratteristiche così...".

Ha sido escribir tras su pase de gol y deja este golazo en la siguiente jugada. Es muy bueno Gabriel Verón pic.twitter.com/93oljxHIeR — Juan A. Lopesino (@lopesinoJA) November 11, 2020

La più grande cessione del Palmeiras Questo diventerà presto Gabriel Veron. La cessione più remunerativa per la Palestra, pronto a superare Gabriel Jesus che finì per 32 milioni di euro circa proprio dal Verdao al Manchester City. Veron gioca da esterno d'accatto, a destra, a sinistra. Quando parte da fermo è sorprendente: imprendibile. Quando accelera sembra un soffio leggero ma inafferrabile per ogni rivale, a meno che non decida di bloccarlo con le cattive. Rispetto a Neymar, Veron è certamente più ala, più Douglas Costa come caratteristiche e peculiarità. Però vederlo è una meraviglia, in un calcio a che sa sfruttare il campo aperto e gli spazi, ripartenze e transizioni, può diventare protagonista assoluto.