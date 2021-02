I volti nuovi: alla scoperta di Gaich. Paragoni ingombranti e tanto hype, il Benevento ci crede

E' finito due giorni fa il calciomercato e non mancano i volti nuovi sbarcati in Serie A. Tanti giocatori che arrivano in Italia per provare a dare una scossa alle varie squadre, tra chi lotta per i grandi obiettivi o chi cerca di salvarsi. Oggi Tuttomercatoweb.com li racconta con schede e approfondimenti dedicati.

Fin dalle prime battute di mercato il Benevento si è messo alla ricerca di un centravanti che potesse completare il pacchetto offensivo a disposizione di Inzaghi. E alla fine la scelta è ricaduta su Adolfo Gaich, punta classe '99 argentina che arriva dal CSKA Mosca. Una trattativa rapida, che ha fatto sì che il Benevento potesse bruciare la folta concorrenza. Prestito di 6 mesi più opzione per la stagione successiva e riscatto fissato a 10 milioni di euro la formula pattuita dalle Streghe con i russi.

Chi è il Tanque Gaich - Il Tanque Gaich è un centravanti vecchia scuola, con fisico possente e un ottimo colpo di testa. Per qualcuno ricorda un altro Tanque, ovvero German Denis ed effettivamente le movenze si avvicinano. Ma per Fernando Batista, suo allenatore nella selezione olimpica dell'Argentina, Gaich è un incrocio fra Martin Palermo e Robert Lewandowski. Ha una buona tecnica di base, ma ovviamente le sue qualità principali sono legate alla fisicità, alla potenza e al gioco aereo. Bravo nella gestione del corpo e nel controllo del pallone, sul campo deve migliorare dal punto di vista delle scelte e della velocità di movimento ed esecuzione.

Nome Adolfo Gaich

Arriva da CSKA Mosca

Squadra attuale Benevento

Ruolo Attaccante centrale