I volti nuovi: alla scoperta di Maehle. Il dopo Castagne e Hateboer è già a Bergamo

E' finito due giorni fa il calciomercato e non mancano i volti nuovi sbarcati in Serie A. Tanti giocatori che arrivano in Italia per provare a dare una scossa alle varie squadre, tra chi lotta per i grandi obiettivi o chi cerca di salvarsi. Oggi Tuttomercatoweb.com li racconta con schede e approfondimenti dedicati.

L'Atalanta ha deciso di rivoluzionare gli esterni a gennaio, lasciando però intatti i titolari. Rimangono, per adesso, Robin Gosens e Hans Hateboer, a far compagnia all'olandese è arrivato Joakim Maehle. Esterno destro a tutta fascia, arriva da una delle migliori società in quanto a scoperta di talenti di tutta Europa: il Genk. La carriera si sviluppa nell'Aalborg, con cui ha esordito in prima squadra nel 2016, l'esterno di Ostervra, paesino del nord della Danimarca, è in Belgio dall'estate del 2017, quando il Puffi ha deciso di investire poco più di un milione di euro per portarlo alla Luminus Arena, di fatto per sostituire Castagne, ceduto all'Atalanta.

Maehle si presenta Questo dice l'esterno delle sue caratteristiche. "Sono un giocatore dinamico e posso giocare su entrambe le fasce. Sono un terzino molto offensivo, che dà sempre il meglio di sé per la squadra e per i tifosi". Intanto, cerca di imparare dai titolari di Gasperini. "Hateboer e Gosens sono qui da più tempo di me in squadra, nelle ultime due settimane ho cercato di imparare soprattutto dal punto di vista tattico. E' stato utile perché ci sono posizioni in campo predefinite. Sto imparando giorno dopo giorno". Tempo al tempo. Con Gasp funziona così.

Nome Joakim Maehle

Arriva da Genk

Squadra attuale Atalanta

Ruolo Esterno destro