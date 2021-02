I volti nuovi: alla scoperta di Soumaoro. Il nuovo leader della difesa del Bologna

vedi letture

E' finito due giorni fa il calciomercato e non mancano i volti nuovi sbarcati in Serie A. Tanti giocatori che arrivano in Italia per provare a dare una scossa alle varie squadre, tra chi lotta per i grandi obiettivi o chi cerca di salvarsi. Oggi Tuttomercatoweb.com li racconta con schede e approfondimenti dedicati.

Adama Soumaoro è certamente uno dei nomi di maggior esperienza sbarcati in Serie A. Ventotto anni, difensore centrale dal Lille, è il colpo pesante per la retroguardia di Sinisa Mihajlovic. Che poi ne cercava un altro, Daniele Rugani, con la dirigenza che ha però mancato il colpo puntando su un ragazzo dall'indubbio talento come il bulgaro Valentin Antov. A inizio mercato, però, il colpo è stato quello dell'ex difensore del Genoa arrivato dal Lille.

Fisico ed esperienza In sede di presentazione Soumaoro, preso in prestito con riscatto a 2 milioni, ed eventualmente con un triennale già nel cassetto, ha detto. "Quello italiano è un campionato che ho avuto modo di conoscere lo scorso anno. Sono contento di tornare in Italia, a Bologna, per aiutare il Club a raggiungere i suoi obiettivi. Si, ho già parlato con Mihajlovic e mi ha spiegato che cosa si aspetta da un giocatore con il mio ruolo. E' stata una bella chiacchierata. La scelta di tornare in Italia è stata facile. Da tempo ero in contatto con il Bologna, non è stato possibile portare a termine il trasferimento in estate perché il Lille non ha voluto lasciarmi partire. Ora sono contento di essere qui". Ai margini in stagione al Lille, ha già però un ruolo da protagonista nel Bologna di Mihajlovic già dalle prime uscite.

Nome: Adama Soumaoro

Arriva da: Lille

Squadra attuale: Bologna

Ruolo: Difensore centrale